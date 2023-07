Port autonome de Dakar: La Direction générale lance une " nouvelle opération de désencombrement".

La Direction générale du Port autonome de Dakar a lancé ce vendredi 14 juillet de 21 h au samedi 15 juillet à 4h du matin, une nouvelle opération de désencombrement.

Celle-ci a été pilotée par le directeur général du Port autonome de Dakar, Mountaga Sy, en présence du Préfet de Dakar, des acteurs portuaires et des forces de sécurité représentées par la Gendarmerie et la police nationale.



4 grands axes ont été libérés, ainsi que les emprises stratégiques à la circulation des véhicules, au trafic routier. Il s'agit de la voie Rocade, Fann Bel Air, Felix Eboué, route des Grands Moulins et la Route des Hydrocarbures. Ainsi, l’opération de désencombrement est prévue sur une durée de 8 semaines avec un dispositif mis en place par les forces de sécurité avec les agents assermentés du Port autonome de Dakar.



" L’objectif étant d’enrayer totalement la congestion terrestre qui sévit aux axes prioritaires menant au port, et qui est à l’origine de plusieurs menaces de

grèves émanant de la communauté des acteurs portuaire. Les commerces et autres installations sur la voie ont été enlevés et chargés à bord de véhicules. D’une telle manière, la direction du PAD assure la fluidité du trafic sur

les axes ciblés. Les autorités portuaires en relation avec les forces de sécurité (gendarmerie et police) entendent en assurer le suivi pour éviter qu’ils ne reviennent sur place comme à

l'accoutumée", a informé la cellule de communication stratégique.



" Le directeur général du Port autonome de Dakar, en rapport avec les acteurs portuaires, a trouvé des réponses

concrètes à cette problématique avec 5 actions majeures. 1/ Assouplir les charges liées aux frais de magasinage et de surestaries. 2/ Obliger les concessionnaires à se soumettre aux contrats de performance qui les lient à l’Etat du Sénégal. 3/ Assurer le contrôle et le suivi des terminaux à conteneurs de DP WORLD et Transférer l’excédent de conteneurs de DP WORLD à la gare des gros porteurs de Diamniadio. 4/ Une opération de désencombrement pour libérer les espaces de parking des occupations sauvages sur la voie de circulation. 5/ Une rencontre avec les acteurs portuaires et MSC pour évaluer l’état de prise en charge des actions prévues", a ajouté ladite cellule dans un communiqué lu à Dakaractu.



Les acteurs portuaires qui se sont mobilisés durant toute la nuit aux cotés de l’autorité portuaire, du Préfet de Dakar

et des forces de sécurité ont salué cette opportune initiative de la direction générale du Port autonome de Dakar. " Depuis janvier, nous parlons de la congestion terrestre. Le directeur général a pris l’engagement de l’éradiquer complètement. C’est une solution définitive. Et ceci fera que nous transporteurs, nous pourrons repartir sur de nouvelles bases", a déclaré Djadji Wade, président des transporteurs livreurs de conteneurs:



" La direction générale du Port autonome de Dakar a pensé encore s’attaquer dans la continuité de nos premiers actes à la problématique de la congestion terrestre. C’est la signification de cette grande opération menée de concert avec le Préfet de Dakar, les forces de sécurité et les acteurs portuaires. Je rappelle qu’aucun navire transportant une cargaison de matières premières n’est

pas en rade au Port de Dakar. Ces performances sur la congestion ont augmenté le trafic conteneurs. Mais la

fluidité du trafic terrestre était bloquée par des occupations irrégulières de la voie de circulation qui doit être réservée aux opérations d’une part du fonctionnement du port et d’autre part aux terminales de

conteneurs et aux plateformes d’opérations. Cette congestion a ralenti la mise en disponibilité des marchandises de conteneurs au niveau des usagers à

travers des lignes maritimes".