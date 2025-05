Politique : Barthélémy Dias lance son mouvement « SÉNÉGAL BI GNOU BOKK » pour un « soulèvement des consciences »

L'ancien maire de la commune de Mermoz Sacré Cœur, et ex-maire de la ville de Dakar, ainsi qu'ancien collaborateur de Khalifa Sall, Barthélémy Dias, vient de lancer son mouvement politique baptisé : « SÉNÉGAL BI GNOU BOKK ».



Barthélémy Dias a précisé que « ce mouvement est né de la fatigue d’attendre, du refus de courber l’échine. Il porte un nom simple, mais immense, un nom comme une main tendue, une promesse. Bref, un nom qui n’est pas une invention de plus, mais un serment », a-t-il rappelé lors d'une déclaration à la presse cet après-midi.



Le nouveau leader a affirmé tendre la main, non pas pour diriger, mais pour guider et bâtir. « Je vous invite à marcher à mes côtés, car ce pays n’a pas besoin d’un sauveur. Il a besoin de ses enfants. Pas des enfants parfaits, mais de tous ses enfants debout. Des enfants libres, fiers, mais surtout justes. Des enfants qui n’acceptent plus que la justice recule là où le pouvoir avance et qui croient que l’équité n’est pas un luxe, mais un devoir », a-t-il ajouté.



Pour rappel, Barthélémy Dias a tenu cette déclaration ce mercredi, au moment même où l'actuel régime a appelé à un dialogue sur le système politique sénégalais.