Point E : trois individus interpellés pour actes contre nature à la plage

Le commissariat d’arrondissement du Point E a procédé, le 20 août 2025, à l’arrestation de trois hommes surpris par des témoins en train de se livrer à des attouchements dans l’eau, à proximité de la plage.



Selon les témoins, ces individus avaient déjà été repérés à plusieurs reprises dans les environs et faisaient l’objet d’une surveillance discrète. Ils affirment les avoir vus ce jour-là en pleins ébats sexuels dans l’eau.



Entendus par la police, l’un des mis en cause a reconnu partiellement les faits, indiquant qu’il était accompagné d’un ami, tout en niant connaître le troisième individu. Les témoins, eux, maintiennent que les trois suspects étaient impliqués.



Par ailleurs, l’un des interpellés a été pris à partie par la foule avant l’arrivée de la police. Lynché, il a été blessé au bras. Conduit à l’hôpital sous réquisition, une radio a confirmé une fracture, et il a reçu les soins nécessaires.



L’enquête est toujours en cours.

