« Plus on aura de femmes maires, plus le pays ira mieux » ( Soham El Wardini)

C’est au rond-point de la RTS que la maire de la ville de Dakar, Madame Soham El Wardini, investie par le caucus, a déclaré sa candidature pour les élections locales du 23 janvier 2021 prochain. Le maire de la ville de Dakar d'affirmer qu'une mairie est comme un foyer. « Nous devons toutes postuler pour ces postes » a-t-elle dit. Elle appelle la population à un vote massif des listes dirigées par les femmes.