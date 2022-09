Plan Orsec : Antoine Félix Diome revient sur les innovations avec les bulletins météo, alerte et infos utiles…

Le plan Orsec 2022 a été accompagné par une série d’innovations et une commutation plus élargie afin de toucher un maximum de personnes, a fait savoir le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome.



En conférence de presse ce vendredi, au moment de faire le point sur les 27 jours de déploiement du plan Orsec, destiné à endiguer les inondations, il a mis l’accent sur les bulletins météo journaliers, publiés en collaboration avec l’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim.)



Il s’agit-là d’un moyen de prévention en direction des automobilistes et autres usagers qui reçoivent également des infos utiles et des alertes venant de la cellule de communication de l’Orsec...