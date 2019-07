Plaidoyer pour le développement des startup : Israël à Dakar pour le renforcement des capacités

L'ambassade d’Israël à Dakar encourage la création de start-up et les projets de valorisation technologique. Pour cela, un séminaire de 2 jours se tient à partir d'aujourd'hui afin de renforcer le modèle économique sénégalais et africain par l’entrepreneuriat, sous la présidence du ministre de l’économie numérique, des postes et télécoms, Mme Ndeye Tické Ndiaye Diop.

La rencontre est organisée par l’Ambassade d’Israël à Dakar, la Fondation Konrad Adenauer et la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide (DER). Le séminaire, destiné aux officiels et professionnels évoluant dans le domaine des ‘’Techs’’ du numérique, est animé par des experts israéliens et allemands. Les jeunes entrepreneurs ont tout pour réussir, a souligné le diplomate israélien, estimant qu’il leur manque juste un peu d’encadrement par l’écosystème numérique.

Ce séminaire a pour but de renforcer le modèle économique sénégalais et africain par l’entrepreneuriat, a dit Roï Rosenblit, ajoutant qu’il vise également à rendre le Sénégal ’’plus compétitif et attractif’’ sur le plan international dans le domaine des ’’TECHS’’, malgré les défis ou l’obstacle financier.

Le représentant-résident de la fondation Konrad Adenauer, Thomas Volk, a relevé que le Sénégal a connu ces dernières une remarquable transformation économique avec d’innombrables opportunités dues à sa fulgurante croissance économique Reportage...