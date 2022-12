Place du souvenir : La surprenante apparition de Adji Sarr (photos)

C’est bien une réapparition surprenante (depuis sa dernière sortie publique au tribunal de Dakar). Adji Rabi Sarr a fait le déplacement pour assister à une activité du ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants à la place du souvenir. Elle est venue assister à cette activité à laquelle plusieurs organisations de femmes et de féministes ont organisé pour débattre des questions liées aux violences faites aux femmes.



Adji Sarr était accompagnée de Gabrielle Kane, qui défend sa cause depuis le déclenchement de l’affaire supposée de viol dans laquelle Ousmane Sonko est cité.