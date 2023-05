Place de la nation : Déthié Fall en « sauveur » de Khalifa Sall accusé de « dialogue-deal »

Le président du parti républicain pour le progrès a pris parole à côté de Khalifa Sall, leader de Taxawu Sénégal. Même si ce n’est pas des huées qui lui ont été servies, Khalifa Sall a récolté les fruits de cette passe d’armes entre son compagnon Barthélémy et le président du parti Pastef, Ousmane Sonko. Les Pastéfiens ont manifesté leur mécontentement en faisant savoir à Khalifa que le maire de Dakar n’a pas été courtois avec leur leader. Toutefois, Khalifa a tempéré et tenté d’amener à la raison les jeunes de Pastef. « Ce n’est pas de cette façon que nous allons faire partir Macky Sall », s’est indigné le patron de Taxawu. Il aura fallu que Déthié Fall intervienne pour que les jeunes mobilisés à la place de la nation, « baissent les armes ». « Que chacun applaudisse le président Khalifa Sall. C’est quelqu’un qui est indispensable dans la coalition. Nous lui devons du respect et de la reconnaissance », a soutenu Déthié Fall.