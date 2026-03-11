Projet de loi sur l’homosexualité / Thierno Alassane: « Je refuse de voter cette loi… car le gouvernement fait preuve de mauvaise foi »

Thierno Alassane Sall a clairement affiché son opposition au projet de loi N°05/2026 modifiant l’article 319 de la loi N°65-60 du 21 juillet 1965, portant sur la criminalisation de l’homosexualité. S’exprimant ce matin devant ses collègues parlementaires, le député a annoncé sans ambages qu’il ne votera pas ce texte.







Dans son argumentation, Thierno Alassane Sall a fermement rejeté ce qu’il considère comme une posture de mauvaise foi de la part du régime en place. Le parlementaire a vivement contesté les accusations portées par l’actuel gouvernement contre les régimes précédents, à qui il aurait été imputé d’avoir soutenu ou favorisé l’homosexualité au Sénégal. Pour l’élu, une telle rhétorique relève de la récupération politique et ne saurait constituer le fondement d’une législation sérieuse.

