Cambérène - Entre trahison et audace : il vole les 15 moutons de son ami… puis participe aux recherches pour “l’aider”

Une affaire aussi insolite que révélatrice d’une audace criminelle peu commune s’est produite à Cambérène. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, un homme a été arrêté après avoir volé les 15 moutons appartenant à son propre ami, avant de se joindre aux recherches pour tenter de retrouver le bétail disparu.



Une plainte pour vol nocturne de bétail



Tout est parti d’une plainte déposée contre X par A. Sow, victime du vol de 15 moutons mâles de race ordinaire. Les faits se sont produits dans la nuit du 12 au 13 février dans son enclos situé à la cité Nations Unies de Cambérène 2.



D’après Libération, les animaux ont été emportés nuitamment, après une effraction, et transportés à l’aide d’un moyen roulant, ce qui laissait présager une opération bien préparée.



Alertés, les policiers du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies ont ouvert une enquête pour retrouver les bêtes disparues et identifier les auteurs du vol.



Un premier mouton retrouvé à Guédiawaye



Les investigations ont permis aux enquêteurs de réaliser une première percée. Un mouton appartenant au plaignant a été localisé dans un atelier de menuiserie à Guédiawaye.



En remontant la piste, les policiers ont découvert que l’animal avait été déposé sur place par un certain Abdoulaye Diop, un homme de 38 ans, se présentant comme commerçant et domicilié à Guédiawaye, cité Hamo 3.



Mais la surprise des enquêteurs a été totale lorsqu’ils ont appris que cet homme n’était autre que l’ami de la victime.



Le suspect participait lui-même aux recherches



Selon Libération, l’affaire prend une tournure encore plus étonnante lorsque les policiers découvrent que Abdoulaye Diop participait activement aux recherches engagées par son ami pour retrouver les moutons volés.



Autrement dit, le principal suspect aidait la victime à chercher le bétail qu’il avait lui-même dérobé.



Face à ces éléments troublants, les enquêteurs ont décidé d’effectuer une descente à son domicile.



Treize moutons retrouvés dans son enclos



La perquisition a rapidement confirmé les soupçons des policiers. Dans l’enclos du suspect, treize moutons appartenant à A. Sow ont été retrouvés.



Interrogé en présence de son avocat, Abdoulaye Diop est finalement passé aux aveux, rapporte Libération.



Il a reconnu avoir volé les animaux et a indiqué que l’un des moutons était mort après avoir souffert d’une diarrhée.



Il affirme avoir agi seul



Dans ses déclarations aux enquêteurs, le mis en cause a soutenu avoir agi seul dans la planification du vol. Toutefois, il a admis avoir sollicité l’aide d’autres personnes pour transporter les moutons, en leur faisant croire que le bétail lui appartenait.



Ces individus auraient ainsi participé au transport du lieu du vol jusqu’à son domicile, sans savoir qu’ils prenaient part à une opération illégale.