Cambérène - Entre trahison et audace : il vole les 15 moutons de son ami… puis participe aux recherches pour “l’aider”


Cambérène - Entre trahison et audace : il vole les 15 moutons de son ami… puis participe aux recherches pour “l’aider”
Une affaire aussi insolite que révélatrice d’une audace criminelle peu commune s’est produite à Cambérène. Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, un homme a été arrêté après avoir volé les 15 moutons appartenant à son propre ami, avant de se joindre aux recherches pour tenter de retrouver le bétail disparu.
 
Une plainte pour vol nocturne de bétail
 
Tout est parti d’une plainte déposée contre X par A. Sow, victime du vol de 15 moutons mâles de race ordinaire. Les faits se sont produits dans la nuit du 12 au 13 février dans son enclos situé à la cité Nations Unies de Cambérène 2.
 
D’après Libération, les animaux ont été emportés nuitamment, après une effraction, et transportés à l’aide d’un moyen roulant, ce qui laissait présager une opération bien préparée.
 
Alertés, les policiers du commissariat de l’Unité 15 des Parcelles Assainies ont ouvert une enquête pour retrouver les bêtes disparues et identifier les auteurs du vol.
 
Un premier mouton retrouvé à Guédiawaye
 
Les investigations ont permis aux enquêteurs de réaliser une première percée. Un mouton appartenant au plaignant a été localisé dans un atelier de menuiserie à Guédiawaye.
 
En remontant la piste, les policiers ont découvert que l’animal avait été déposé sur place par un certain Abdoulaye Diop, un homme de 38 ans, se présentant comme commerçant et domicilié à Guédiawaye, cité Hamo 3.
 
Mais la surprise des enquêteurs a été totale lorsqu’ils ont appris que cet homme n’était autre que l’ami de la victime.
 
Le suspect participait lui-même aux recherches
 
Selon Libération, l’affaire prend une tournure encore plus étonnante lorsque les policiers découvrent que Abdoulaye Diop participait activement aux recherches engagées par son ami pour retrouver les moutons volés.
 
Autrement dit, le principal suspect aidait la victime à chercher le bétail qu’il avait lui-même dérobé.
 
Face à ces éléments troublants, les enquêteurs ont décidé d’effectuer une descente à son domicile.
 
Treize moutons retrouvés dans son enclos
 
La perquisition a rapidement confirmé les soupçons des policiers. Dans l’enclos du suspect, treize moutons appartenant à A. Sow ont été retrouvés.
 
Interrogé en présence de son avocat, Abdoulaye Diop est finalement passé aux aveux, rapporte Libération.
 
Il a reconnu avoir volé les animaux et a indiqué que l’un des moutons était mort après avoir souffert d’une diarrhée.
 
Il affirme avoir agi seul
 
Dans ses déclarations aux enquêteurs, le mis en cause a soutenu avoir agi seul dans la planification du vol. Toutefois, il a admis avoir sollicité l’aide d’autres personnes pour transporter les moutons, en leur faisant croire que le bétail lui appartenait.
 
Ces individus auraient ainsi participé au transport du lieu du vol jusqu’à son domicile, sans savoir qu’ils prenaient part à une opération illégale.
Autres articles
Jeudi 12 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Scandales sexuels , Célébrités, étudiants et prédateurs : comment la justice a lancé une vaste opération contre plusieurs réseaux …82 mandats de dépôt

Scandales sexuels , Célébrités, étudiants et prédateurs : comment la justice a lancé une vaste opération contre plusieurs réseaux …82 mandats de dépôt - 12/03/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Mars 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Mars 2026 - 11/03/2026

Projet de loi sur l’homosexualité / Thierno Alassane: « Je refuse de voter cette loi… car le gouvernement fait preuve de mauvaise foi »

Projet de loi sur l’homosexualité / Thierno Alassane: « Je refuse de voter cette loi… car le gouvernement fait preuve de mauvaise foi » - 11/03/2026

Tensions à l’UCAD : le Collectif des amicales suspend son point de presse après une prière marquée par une atmosphère houleuse

Tensions à l’UCAD : le Collectif des amicales suspend son point de presse après une prière marquée par une atmosphère houleuse - 11/03/2026

Justice : Cheikh Omar Diagne reconnu coupable avec une amende de 500 000 francs CFA

Justice : Cheikh Omar Diagne reconnu coupable avec une amende de 500 000 francs CFA - 11/03/2026

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Les députés examinent Projet de loi N°05/2026 modifiant l'article 319 visant à durcir les peines sur l'Homosexuel

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Les députés examinent Projet de loi N°05/2026 modifiant l'article 319 visant à durcir les peines sur l'Homosexuel - 11/03/2026

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison - 11/03/2026

Scandale au tribunal de Mbour : l’ancien secrétaire du procureur accusé d’avoir siphonné 11,5 millions des caisses

Scandale au tribunal de Mbour : l’ancien secrétaire du procureur accusé d’avoir siphonné 11,5 millions des caisses - 11/03/2026

Sexe, chantage et identités fictives : l’affaire Ouzin Keita éclabousse plusieurs villes

Sexe, chantage et identités fictives : l’affaire Ouzin Keita éclabousse plusieurs villes - 11/03/2026

Accident à l’aube à la Médina : Azoura Fall passe de la « perte » de permis à l’aveu embarrassant

Accident à l’aube à la Médina : Azoura Fall passe de la « perte » de permis à l’aveu embarrassant - 11/03/2026

ONU: Mbaye Dione réaffirme le soutien indéfectible de Moustapha Niass à la candidature de Macky Sall

ONU: Mbaye Dione réaffirme le soutien indéfectible de Moustapha Niass à la candidature de Macky Sall - 10/03/2026

Dette intérieure, eurobonds et querelles au sommet - Mbaye Dione sonne l’alerte : Entre enfantillages politiques et crise économique, le Sénégal à la croisée des chemins

Dette intérieure, eurobonds et querelles au sommet - Mbaye Dione sonne l’alerte : Entre enfantillages politiques et crise économique, le Sénégal à la croisée des chemins - 10/03/2026

Accusations explosives, procès imminent : Cheikh Omar Diagne rétropédale devant les enquêteurs…l’affaire prend une tournure judiciaire

Accusations explosives, procès imminent : Cheikh Omar Diagne rétropédale devant les enquêteurs…l’affaire prend une tournure judiciaire - 10/03/2026

« Mon dernier rapport avec un homme remonte à deux ans…j'étais victime d’un v… »: les aveux surprenants d’Ouzin Keita aux enquêteurs

« Mon dernier rapport avec un homme remonte à deux ans…j'étais victime d’un v… »: les aveux surprenants d’Ouzin Keita aux enquêteurs - 10/03/2026

UCAD: le Collectif des amicales commémore Abdoulaye Ba et annonce un plan d’actions de grève à partir de mercredi

UCAD: le Collectif des amicales commémore Abdoulaye Ba et annonce un plan d’actions de grève à partir de mercredi - 10/03/2026

Affaire Ouzin Keita : la DIC découvre un réseau criminel et de chantage via WhatsApp… Cinq personnes séropositives,Ouzin Keita et 14 autres individus déférés

Affaire Ouzin Keita : la DIC découvre un réseau criminel et de chantage via WhatsApp… Cinq personnes séropositives,Ouzin Keita et 14 autres individus déférés - 10/03/2026

Sûreté urbaine : L’audition de Me Moussa Diop suspendue pour des raisons de procédures

Sûreté urbaine : L’audition de Me Moussa Diop suspendue pour des raisons de procédures - 09/03/2026

Sur les traces du champion de lutte Yékini à Joal : la nouvelle vie discrète d’une légende

Sur les traces du champion de lutte Yékini à Joal : la nouvelle vie discrète d’une légende - 09/03/2026

Bargny / Transformation de poisson : les femmes réclament justice et reconnaissance en ce 8 mars

Bargny / Transformation de poisson : les femmes réclament justice et reconnaissance en ce 8 mars - 09/03/2026

Scandale à Ouest-foire :proxénétisme,Drogue, sextorsion et VIH…Ouzin Keita et 13 suspects au cœur d’une affaire explosive

Scandale à Ouest-foire :proxénétisme,Drogue, sextorsion et VIH…Ouzin Keita et 13 suspects au cœur d’une affaire explosive - 09/03/2026

Réseau pédocriminel : les révélations glaçantes sur le projet de “centre de formation au sexe pour enfants” de Pierre Robert

Réseau pédocriminel : les révélations glaçantes sur le projet de “centre de formation au sexe pour enfants” de Pierre Robert - 09/03/2026

[Journée 8 Mars]: À Bargny, ces héroïnes du littoral résistent face à la centrale à charbon et au port minéralier

[Journée 8 Mars]: À Bargny, ces héroïnes du littoral résistent face à la centrale à charbon et au port minéralier - 09/03/2026

Soutien de taille pour Macky Sall : Moussa Faki Mahamat appuie sa candidature à l’ONU

Soutien de taille pour Macky Sall : Moussa Faki Mahamat appuie sa candidature à l’ONU - 09/03/2026

8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits

8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits - 08/03/2026

Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés

Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés - 08/03/2026

[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes

[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes - 08/03/2026

[Spécial 8 mars] : Safiétou Diédhiou plaide pour une meilleure reconnaissance du métier de “femme de chambre” dans l’hôtellerie

[Spécial 8 mars] : Safiétou Diédhiou plaide pour une meilleure reconnaissance du métier de “femme de chambre” dans l’hôtellerie - 08/03/2026

Commandant Aminata Barro réinvente le leadership féminin dans l’armée : « S’organiser et décider de son destin… »

Commandant Aminata Barro réinvente le leadership féminin dans l’armée : « S’organiser et décider de son destin… » - 08/03/2026

Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… »

Bassirou Diomaye Faye se veut clair : « Une coalition qui soutient l’action du président ne peut pas être atone… » - 07/03/2026

AG coalition DIOMAYE :

AG coalition DIOMAYE : "Rien absolument rien ne peut nous ébranler!" (Président de la République) - 07/03/2026

RSS Syndication