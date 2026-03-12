[ Reportage] Tensions au sommet de l’État : Les Dakarois appellent à l’unité et au respect des promesses électorales

Les divergences supposées entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko suscitent de nombreuses réactions dans les rues de Dakar. Surpris et préoccupés, au micro de Dakaractu, plusieurs citoyens appellent les deux dirigeants à privilégier l’unité et à se concentrer sur les priorités nationales, tout en respectant les promesses électorales faites au peuple.