Mélenchon brise le silence sur la nouvelle loi sénégalaise contre l’homosexualité: « C’est absurde… »

Au lendemain du vote par l’Assemblée nationale sénégalaise de la loi modifiant l’article 319 du Code pénal qui durcit significativement les sanctions contre l’homosexualité, le leader de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon a choisi de rompre avec la réserve diplomatique habituelle.







Sur son compte X, il a révélé la teneur des propos qu’il avait tenus à Dakar, en présence même du Premier ministre Ousmane Sonko. « Être ami, c’est se parler avec respect en toute franchise », a-t-il écrit, avant d’affirmer sans détour que « la condamnation de l’homosexualité dans une loi civile est absurde » et que « l’orientation sexuelle n’est pas un choix ». Des propos d’une résonance particulière au moment où le Sénégal vient précisément de renforcer son arsenal législatif répressif en la matière.

