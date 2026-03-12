Dette extérieure /471 millions de dollars payés : Dakar règle ses eurobonds à temps et évite le spectre du défaut de paiement


Dette extérieure /471 millions de dollars payés : Dakar règle ses eurobonds à temps et évite le spectre du défaut de paiement
Le Sénégal a honoré ses engagements financiers internationaux en procédant au paiement de 471 millions de dollars au titre du service de sa dette extérieure, évitant ainsi un risque de défaut qui aurait pu fragiliser davantage la confiance des investisseurs. L’information a été révélée par l’agence économique Bloomberg, citant des sources proches du dossier.
 
Selon Bloomberg , les autorités sénégalaises ont effectué ces paiements avant l’échéance prévue le 13 mars, permettant au pays d’éviter un incident de paiement sur ses obligations internationales.
 
380 millions d’euros pour les eurobonds de 2028
 
Dans le détail, la banque centrale a transféré 380 millions d’euros, soit environ 438 millions de dollars, aux détenteurs des obligations libellées en euros arrivant à échéance en 2028. Cette opération correspond au paiement du principal et des coupons dus sur ces titres de dette.
 
Parallèlement, 33 millions de dollars ont été versés aux investisseurs détenant des obligations libellées en dollars arrivant à maturité en 2048. Ces transferts ont été réalisés par l’intermédiaire de banques dépositaires, ce qui explique le délai habituel nécessaire avant que les fonds ne soient effectivement crédités sur les comptes des créanciers.
 
D’après plusieurs détenteurs d’obligations interrogés par Bloomberg, les paiements ont bien été effectués par les autorités sénégalaises et devraient apparaître dans leurs comptes d’ici la fin de la semaine.
 
À Dakar, un dossier considéré comme “clos”
 
Au niveau des autorités sénégalaises, la question du paiement du 13 mars est désormais considérée comme “close”, indiquent les sources citées par l’agence financière. Ni le ministère des Finances ni la banque centrale n’ont toutefois souhaité commenter officiellement ces informations.
 
Une étape clé dans les négociations avec le FMI
 
Ce paiement intervient dans un contexte économique particulièrement sensible pour le pays. Le gouvernement sénégalais cherche actuellement à relancer son programme d’aide avec le Fonds monétaire international, suspendu après la découverte en 2024 d’une dette non déclarée estimée à environ 7 milliards de dollars accumulée sous l’administration précédente.
 
Sur ce montant, près de 5 milliards de dollars concerneraient des emprunts extérieurs. Cette situation a fortement inquiété les marchés financiers et compliqué l’accès du Sénégal au financement international.
 
Pour honorer ses engagements, Dakar s’est notamment appuyé sur le marché régional des capitaux de l’Afrique de l’Ouest, mobilisant des ressources locales afin de couvrir le service de sa dette en devises étrangères.
 
Un risque souverain sous surveillance
 
Malgré ce paiement qui rassure à court terme les investisseurs, la perception du risque lié à la dette sénégalaise reste élevée. D’après les analyses de JPMorgan Chase & Co., les rendements des obligations sénégalaises libellées en dollars dépassent de plus de 12 points de pourcentage ceux des bons du Trésor américain comparables, signe que les marchés exigent une prime de risque importante pour prêter au pays.
 
En honorant cette échéance majeure, le Sénégal évite cependant un scénario de défaut qui aurait pu aggraver la pression financière et compliquer davantage les négociations avec les bailleurs internationaux.
Autres articles
Jeudi 12 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[🛑DIRECT/Urgent ] Point de presse du Premier ministre Ousmane SONKO

[🛑DIRECT/Urgent ] Point de presse du Premier ministre Ousmane SONKO - 12/03/2026

[ Reportage] Tensions au sommet de l’État : Les Dakarois appellent à l’unité et au respect des promesses électorales

[ Reportage] Tensions au sommet de l’État : Les Dakarois appellent à l’unité et au respect des promesses électorales - 12/03/2026

Mélenchon brise le silence sur la nouvelle loi sénégalaise contre l’homosexualité: « C’est absurde… »

Mélenchon brise le silence sur la nouvelle loi sénégalaise contre l’homosexualité: « C’est absurde… » - 12/03/2026

Cambérène - Entre trahison et audace : il vole les 15 moutons de son ami… puis participe aux recherches pour “l’aider”

Cambérène - Entre trahison et audace : il vole les 15 moutons de son ami… puis participe aux recherches pour “l’aider” - 12/03/2026

Scandales sexuels , Célébrités, étudiants et prédateurs : comment la justice a lancé une vaste opération contre plusieurs réseaux …82 mandats de dépôt

Scandales sexuels , Célébrités, étudiants et prédateurs : comment la justice a lancé une vaste opération contre plusieurs réseaux …82 mandats de dépôt - 12/03/2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Mars 2026

Communiqué du Conseil des Ministres du Mercredi 11 Mars 2026 - 11/03/2026

Projet de loi sur l’homosexualité / Thierno Alassane: « Je refuse de voter cette loi… car le gouvernement fait preuve de mauvaise foi »

Projet de loi sur l’homosexualité / Thierno Alassane: « Je refuse de voter cette loi… car le gouvernement fait preuve de mauvaise foi » - 11/03/2026

Tensions à l’UCAD : le Collectif des amicales suspend son point de presse après une prière marquée par une atmosphère houleuse

Tensions à l’UCAD : le Collectif des amicales suspend son point de presse après une prière marquée par une atmosphère houleuse - 11/03/2026

Justice : Cheikh Omar Diagne reconnu coupable avec une amende de 500 000 francs CFA

Justice : Cheikh Omar Diagne reconnu coupable avec une amende de 500 000 francs CFA - 11/03/2026

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Les députés examinent Projet de loi N°05/2026 modifiant l'article 319 visant à durcir les peines sur l'Homosexuel

[🛑DIRECT] Assemblée Nationale :Les députés examinent Projet de loi N°05/2026 modifiant l'article 319 visant à durcir les peines sur l'Homosexuel - 11/03/2026

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison

Billets noirs d’un milliard de FCFA : un commandant de l’armée et trois coaccusés risquent 10 ans de prison - 11/03/2026

Scandale au tribunal de Mbour : l’ancien secrétaire du procureur accusé d’avoir siphonné 11,5 millions des caisses

Scandale au tribunal de Mbour : l’ancien secrétaire du procureur accusé d’avoir siphonné 11,5 millions des caisses - 11/03/2026

Accident à l’aube à la Médina : Azoura Fall passe de la « perte » de permis à l’aveu embarrassant

Accident à l’aube à la Médina : Azoura Fall passe de la « perte » de permis à l’aveu embarrassant - 11/03/2026

Sexe, chantage et identités fictives : l’affaire Ouzin Keita éclabousse plusieurs villes

Sexe, chantage et identités fictives : l’affaire Ouzin Keita éclabousse plusieurs villes - 11/03/2026

ONU: Mbaye Dione réaffirme le soutien indéfectible de Moustapha Niass à la candidature de Macky Sall

ONU: Mbaye Dione réaffirme le soutien indéfectible de Moustapha Niass à la candidature de Macky Sall - 10/03/2026

Dette intérieure, eurobonds et querelles au sommet - Mbaye Dione sonne l’alerte : Entre enfantillages politiques et crise économique, le Sénégal à la croisée des chemins

Dette intérieure, eurobonds et querelles au sommet - Mbaye Dione sonne l’alerte : Entre enfantillages politiques et crise économique, le Sénégal à la croisée des chemins - 10/03/2026

Accusations explosives, procès imminent : Cheikh Omar Diagne rétropédale devant les enquêteurs…l’affaire prend une tournure judiciaire

Accusations explosives, procès imminent : Cheikh Omar Diagne rétropédale devant les enquêteurs…l’affaire prend une tournure judiciaire - 10/03/2026

« Mon dernier rapport avec un homme remonte à deux ans…j'étais victime d’un v… »: les aveux surprenants d’Ouzin Keita aux enquêteurs

« Mon dernier rapport avec un homme remonte à deux ans…j'étais victime d’un v… »: les aveux surprenants d’Ouzin Keita aux enquêteurs - 10/03/2026

UCAD: le Collectif des amicales commémore Abdoulaye Ba et annonce un plan d’actions de grève à partir de mercredi

UCAD: le Collectif des amicales commémore Abdoulaye Ba et annonce un plan d’actions de grève à partir de mercredi - 10/03/2026

Affaire Ouzin Keita : la DIC découvre un réseau criminel et de chantage via WhatsApp… Cinq personnes séropositives,Ouzin Keita et 14 autres individus déférés

Affaire Ouzin Keita : la DIC découvre un réseau criminel et de chantage via WhatsApp… Cinq personnes séropositives,Ouzin Keita et 14 autres individus déférés - 10/03/2026

Sûreté urbaine : L’audition de Me Moussa Diop suspendue pour des raisons de procédures

Sûreté urbaine : L’audition de Me Moussa Diop suspendue pour des raisons de procédures - 09/03/2026

Sur les traces du champion de lutte Yékini à Joal : la nouvelle vie discrète d’une légende

Sur les traces du champion de lutte Yékini à Joal : la nouvelle vie discrète d’une légende - 09/03/2026

Bargny / Transformation de poisson : les femmes réclament justice et reconnaissance en ce 8 mars

Bargny / Transformation de poisson : les femmes réclament justice et reconnaissance en ce 8 mars - 09/03/2026

Scandale à Ouest-foire :proxénétisme,Drogue, sextorsion et VIH…Ouzin Keita et 13 suspects au cœur d’une affaire explosive

Scandale à Ouest-foire :proxénétisme,Drogue, sextorsion et VIH…Ouzin Keita et 13 suspects au cœur d’une affaire explosive - 09/03/2026

Réseau pédocriminel : les révélations glaçantes sur le projet de “centre de formation au sexe pour enfants” de Pierre Robert

Réseau pédocriminel : les révélations glaçantes sur le projet de “centre de formation au sexe pour enfants” de Pierre Robert - 09/03/2026

[Journée 8 Mars]: À Bargny, ces héroïnes du littoral résistent face à la centrale à charbon et au port minéralier

[Journée 8 Mars]: À Bargny, ces héroïnes du littoral résistent face à la centrale à charbon et au port minéralier - 09/03/2026

Soutien de taille pour Macky Sall : Moussa Faki Mahamat appuie sa candidature à l’ONU

Soutien de taille pour Macky Sall : Moussa Faki Mahamat appuie sa candidature à l’ONU - 09/03/2026

8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits

8 Mars : Bassirou Diomaye Faye rend hommage aux femmes et appelle à renforcer leurs droits - 08/03/2026

Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés

Scènes apocalyptiques à Téhéran: quatre dépôts pétroliers touchés - 08/03/2026

[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes

[Spécial 8 mars] : Alimatou Ndiaye, la mécanicienne qui brise les codes - 08/03/2026

RSS Syndication