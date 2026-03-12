Dette extérieure /471 millions de dollars payés : Dakar règle ses eurobonds à temps et évite le spectre du défaut de paiement

Le Sénégal a honoré ses engagements financiers internationaux en procédant au paiement de 471 millions de dollars au titre du service de sa dette extérieure, évitant ainsi un risque de défaut qui aurait pu fragiliser davantage la confiance des investisseurs. L’information a été révélée par l’agence économique Bloomberg , citant des sources proches du dossier.



Selon Bloomberg , les autorités sénégalaises ont effectué ces paiements avant l’échéance prévue le 13 mars, permettant au pays d’éviter un incident de paiement sur ses obligations internationales.



380 millions d’euros pour les eurobonds de 2028



Dans le détail, la banque centrale a transféré 380 millions d’euros, soit environ 438 millions de dollars, aux détenteurs des obligations libellées en euros arrivant à échéance en 2028. Cette opération correspond au paiement du principal et des coupons dus sur ces titres de dette.



Parallèlement, 33 millions de dollars ont été versés aux investisseurs détenant des obligations libellées en dollars arrivant à maturité en 2048. Ces transferts ont été réalisés par l’intermédiaire de banques dépositaires, ce qui explique le délai habituel nécessaire avant que les fonds ne soient effectivement crédités sur les comptes des créanciers.



D’après plusieurs détenteurs d’obligations interrogés par Bloomberg, les paiements ont bien été effectués par les autorités sénégalaises et devraient apparaître dans leurs comptes d’ici la fin de la semaine.



À Dakar, un dossier considéré comme “clos”



Au niveau des autorités sénégalaises, la question du paiement du 13 mars est désormais considérée comme “close”, indiquent les sources citées par l’agence financière. Ni le ministère des Finances ni la banque centrale n’ont toutefois souhaité commenter officiellement ces informations.



Une étape clé dans les négociations avec le FMI



Ce paiement intervient dans un contexte économique particulièrement sensible pour le pays. Le gouvernement sénégalais cherche actuellement à relancer son programme d’aide avec le Fonds monétaire international , suspendu après la découverte en 2024 d’une dette non déclarée estimée à environ 7 milliards de dollars accumulée sous l’administration précédente.



Sur ce montant, près de 5 milliards de dollars concerneraient des emprunts extérieurs. Cette situation a fortement inquiété les marchés financiers et compliqué l’accès du Sénégal au financement international.



Pour honorer ses engagements, Dakar s’est notamment appuyé sur le marché régional des capitaux de l’Afrique de l’Ouest, mobilisant des ressources locales afin de couvrir le service de sa dette en devises étrangères.



Un risque souverain sous surveillance



Malgré ce paiement qui rassure à court terme les investisseurs, la perception du risque lié à la dette sénégalaise reste élevée. D’après les analyses de JPMorgan Chase & Co. , les rendements des obligations sénégalaises libellées en dollars dépassent de plus de 12 points de pourcentage ceux des bons du Trésor américain comparables, signe que les marchés exigent une prime de risque importante pour prêter au pays.



En honorant cette échéance majeure, le Sénégal évite cependant un scénario de défaut qui aurait pu aggraver la pression financière et compliquer davantage les négociations avec les bailleurs internationaux.