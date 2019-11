Place de la Nation : La communauté Guinénne au Sénégal manifeste son désir du changement.

C'est à 16 heures que les manifestants sont arrivés à la place de la nation pour dire Non à un 3e mandat en Guinée Conakry.

Pancartes en main et T-shirts floqués de : « NON À UN TROISIÈME MANDAT », le peuple guinéen soutenu par la société civile et Y'en a marre, est présent en masse pour montrer son « engagement à maintenir le cap pour ne pas permettre au président actuel de briguer un 3e mandat sur manipulation de la constitution ».



Une marche à partir de la place de la nation est prévue pour regagner le rond-point de la RTS.



Il faut noter que c'est avec une massification réussie que les Guinéens au Sénégal ont montré le début de leur combat pour « la justice, la démocratie et le respect des droits des hommes et des institutions »

Pour l’heure, c’est l’étape des discours des différentes composantes de cette manifestation qui, pour le moment craque de monde...