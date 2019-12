Petrole et Gaz : Moustapha Niasse arme ses militants et disserte sur les revenus pétroliers

Ils étaient nombreux les militants de l'Alliance des forces de progrès à se réunir à Dakar ce samedi lors d'un forum pour discuter du thème " L'AFP face à la perspective de la construction de l'économie pétrolière et gazière au Sénégal. " Une occasion saisie par le Secrétaire général pour faire un discours magistral sur les enjeux du pétrole et du gaz et de son exploitation au Sénégal. Selon Moustapha Niasse, beaucoup de pays ont connu la malédiction du pétrole, mais il se gardera tout de même de les citer pour preserver les liens diplomatiques. Moustapha Niasse de rassurer que le pays ne connaîtra pas ces soubressauts liés au pétrole, car le Sénégal a mis des gardes fous et que ce forum du parti rentre dans cette logique pour pour se projeter dans l'avenir en formant et en encadrant ses militants en présence d'experts aguerris. Le Secrétaire général de l'AFP avance que les revenus petroliers sont partagés entre plusieurs parties dans le cadre du contrat de partage de production (CPP) selon une réglementation internationale, donc ceux qui disent que le pétrole a été vendu ne savent pas ce qu'ils disent...