Pétrole : « Un audit sur les coûts est engagé… » (Ministre Antoine F. Diome)

Le ministre du pétrole et des énergies a reçu à Dakar, ce matin, son homologue de la Mauritanie. Une occasion pour passer en revue l’état d’avancement du projet gazier (GTA), les retards constatés et les options entreprises pour faire profiter à tous les citoyens des deux pays, les retombées de ces ressources qui doivent faire l’objet d’une vigilance particulière dans le cadre de l’exploration et de l’exploitation.



Dans cette logique, le ministre Antoine Diome lors du point de presse conjoint ce vendredi avec le ministre mauritanien de l’énergie, des mines et du pétrole, a indiqué que la transparence sera bien au rendez-vous. « Nous avons engagé un audit des coûts pétroliers pour savoir ce qui a été dépensé et en toute transparence. Mais dans le cadre du partenariat qui nous lie avec British Petrolium (BP), nous verrons dans les détails, tout ce qui a été dépensé », a rapporté le ministre du pétrole et des énergies.