Pénurie de sucre à Dakar : Les explications des services du ministère du commerce.

Comme le relatait Dakaractu hier, une pénurie de sucre est notée depuis quelque temps dans la capitale sénégalaise. Ce matin, en conférence de presse, les services du ministère du commerce expliquent que cette tension est liée à la mesure du simple fait que les commerçants étaient restés dans une position d’attente pour l’approvisionnement du sucre à la Compagnie sucrière de Richard-Toll à cause de la mesure annoncée sur la baisse des prix du sucre. Mais rassurent-ils, tout est rentré dans l’ordre et la situation reviendra à la normale d’ici quelques heures.



« La tension s'explique par le fait que lorsque nous avons fixé les prix des distributeurs du sucre, nous avions précisé que cette mesure est applicable à Dakar. Or la compagnie sucrière est à Richard-Toll. Il aurait fallu que le conseil régional de Saint-Louis puisse se tenir pour que nous puissions avoir le prix à vendre à Richard-Toll. Ceci a été fait et nous leur avons notifié l'arrêté qui a fixé le prix à Richard-Toll.



La conséquence c'est que les commerçants étaient dans une position d'attente parce qu'il ne pouvait pas acheter le sucre à Richard-Toll et le revendre le kilogramme à 576 francs. C'est ce qui a amené la tension sur l'approvisionnement en sucre dans le marché à Dakar. Mais vous allez constater que dans les heures à venir, la situation va revenir à la normale », rassure le directeur du commerce extérieur, Oumar Diallo.