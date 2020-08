Pavage : Un concept innovant et à bon prix développé par l’UCG

Certains déchets collectés par l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG) ne seront plus destinés à finir à Mbeubeuss. En effet, dans le cadre de l’accompagnement des initiatives urbaines, elle a développé un système de production de blocs de pavage innovants. Une révélation du ministre de l’urbanisme et de l’hygiène publique Abdou Karim Fofana, qui effectuait une opération de salubrité au niveau des places de Nianing et de Warang Désormais les gravats des chantiers mélangés avec des déchets seront utilisés pour faire des pavés. Une production à la portée de tout le monde puisque, selon le ministre, alors que le m2 de pavage coutait 15.000 francs CFA, celui de l’UCG serait à un maximum de 8.000 FCFA...