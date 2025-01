Paternité du "Projet" : Fadilou Keïta attaque "Qui parlait de « PROJET » ? ... Ansou Sambou cogne !

Dans un message publié sur sa page facebook, le directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keita donne ses impressions à la suite de la sortie de Sonko sur la nomination à polémique de Mme Aoua Bocar Ly Tall au CNRA.

De l'avis du directeur de campagne de Sonko lors des législatives de novembre 2024, " Au delà de nos erreurs, ce qui s’est passé hier me semble extrêmement grave pour la viabilité du « PROJET » pour lequel nous nous battons.

Ce « PROJET » ne peut pas se résumer à la seule personne d’Ousmane SONKO même s’il en est le porte étendard.

Nous nous sommes tous battus avec la même dignité, la même ferveur et avec une implication parfaite.

Nos places au sein de Pastef_Les_Patriotes ne nous sont pas offertes et ceux qui sont dans certaines instances du parti le savent.

Quoi qu’il puisse se passer, nous nous devons le respect mutuel.

Nous sommes loin d’être dans le suivisme ou des hommes qui accepteraient n’importe quelle situation parce qu’ils sont DG, ministre ou autres.

Nous avons fait face à Macky SALL en étant au cœur de l’administration avant qu’il ne finisse par nous amener en prison pour 14,5 mois.

Rien de nos situations actuelles ne peut nous éblouir à telle enseigne qu’on s’y perdrait du fait de la poursuite d’un quelconque privilège.

Si ce n’était pour une référence, ma propre mère me suffit amplement.

Mais nous avons décidé de nous battre aux côtés de nos sœurs et frères avec qui nous partageons des valeurs hautement sympathiques dépassant les simples aspects familiaux.

Cette machination soit disant nous avons insulté la jeunesse entretenu par certains responsables que je connais ne peut absolument rien contre ma personne.

Je ne regarde personne dans ce projet en me disant qu’il aime le Sénégal plus que moi, personne (je le jure devant Dieu).

C’est l’injustice qui m’a amené en politique et je la combattrai d’où qu’il se manifeste.

Nous serons jamais passif face à l’injustice, ne serait-ce que pour les pertes en vies humaines, pour notre crédibilité et notre responsabilité face à l’histoire", a écrit Falidou Keita sur sa page Facebook.

Suite à la publication de son message sur les réseaux sociaux, un membre du Pastef-Les Patriotes a apporté la réplique à Fadilou Keita, dans un message repris par le journal Les Échos. Selon Ansou Sambou : «Venir à Pastef en janvier 2019 et dire que ta position à Pastef ne t'a pas été offerte, c'est faux. Cette position t'a été offerte gracieusement et sans mérite», martèle-t-il. Ainsi, il poursuit : «Si c'est la compétence, tu es parmi les moins capés ! Si c'est l'engagement et le mérite, tu es le dernier arrivé et tu n'as pas vécu une injustice plus cruelle que nous autres. À ton arrivée dans Pastef en 2019, tu n'avais aucun poste. Tu as approché le COPIL (devenu Bureau politique) jusqu'en 2022, année à laquelle le président Sonko t'a désigné sans Congrès comme tous les autres au sein de son cabinet de président de parti.»