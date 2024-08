Passation de service à Kolda : Jean Baptiste Tine (Ministre intérieur) installe Moustapha Ndiaye dans ses nouvelles fonctions de gouverneur de la région…

Le Ministre de l’intérieur Jean Baptiste Tine vient d’installer le nouveau gouverneur de Kolda Moustapha Ndiaye en remplacement de Saër Ndao nouvellement promu gouverneur de Thiès. Cette passation de service inscrite dans l’agenda républicain s’est déroulée ce jeudi 29 août 2024 dans l’enceinte de la gouvernance. C’est une occasion saisie par le gouverneur sortant Saër Ndao de remercier tout le monde après plus de deux ans de loyaux services dans la région.

À ce titre, Saër Ndao n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue au nouveau gouverneur de Kolda. Dans la foulée, il a estimé que les défis sont énormes malgré les résultats effectués sur le terrain. Il s'agit entre autres de relever les défis sécuritaires, de la santé, de l'éducation et le désenclavement.

Cependant, il a invité Moustapha Ndiaye à œuvrer pour l'achèvement des travaux de la boucle du Fouladou, de l'aéroport, du centre délocalisé de l'université Assane Seck de Ziguinchor. Dans cette dynamique, il a rappelé toujours au nouveau gouverneur de travailler pour la pérennité de la stabilité de la paix dans la cité religieuse de Médina Gounass, d’accentuer la lutter contre la coupe de bois abusive et les migrations irrégulières. En ce sens, Jean Baptiste Tine d'annoncer : « la cérémonie d'installation d'un nouveau gouverneur relève toujours d’une occasion solennelle pour matérialiser cette belle tradition républicaine et administrative dans les régions. Ainsi, après un peu plus de deux ans à Kolda, le gouverneur Saër Ndao va passer le témoin à Moustapha Ndiaye. Par son management participatif et inclusif, il a su diriger cette région avec beaucoup de satisfaction et à la clef, la reconnaissance des populations locales. » À cela, il précise : « j’installe officiellement Moustapha Ndiaye comme gouverneur de Kolda qui a une quinzaine d'expérience dans l'administration territoriale. Promu à cette région comme gouverneur, le président de la république attend beaucoup de lui notamment sur la sécurité, la pacification de l'espace social, la lutte contre les migrations irrégulières et le vol de bétail… »

Moustapha Ndiaye : « par la grâce de Dieu, je me réjouis d’être porté à la tête de la région de Kolda. Ainsi, je vous prie Monsieur le Ministre de transmettre au président de la République et au Premier ministre mes salutations les plus sincères. Dans la foulée, j'attacherai du devoir pour servir les populations dans les règles. J'ai la claire conscience que la région de Kolda a ses réalités particulières tout en disposant de potentialités sur lesquelles notre pays peut s'appuyer pour son développement et l’intérêt général... »

Pour rappel, le nouveau gouverneur est un ancien enseignant qui a servi à Kolda, notamment dans le département de Vélingara. Ce dernier revient dans la région comme gouverneur.