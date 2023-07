Partenariat Chambre de commerce de Dakar et Ecobank : Journées portes ouvertes pour le financement des PME et PMI

Pour ce faire, les PME et PMI sont invitées durant ces deux prochains jours à échanger avec les commerciaux d’Ecobank afin d’être orientés et probablement décrocher des financements. Pour ce faire, les PME et PMI sont invitées durant ces deux prochains jours à échanger avec les commerciaux d’Ecobank afin d’être orientés et probablement décrocher des financements.

La Chambre de commerce de Dakar et l’établissement bancaire Ecobank Sénégal ont ouvert ce 5 juillet 2023 des journées portes ouvertes qui se poursuivront jusqu’à demain.En effet, cette manifestation co-organisée par ces deux institutions est l’aboutissement d’une convention signée en février dernier en faveur du financement des PME et PMI du pays.Ainsi, ces journées portes ouvertes vont permettre aux PME et PMI sénégalaises de connaître les dispositifs d’accompagnement, mais surtout de trouver des opportunités de financement à leurs projets.