Parrainage: "le conseil constitutionnel est un organe qui prône l’injustice" (Bougane Gueye Dany)

Le collectif des 44 candidats spoliés ne digère toujours pas leur élimination de la liste définitive publiée par le conseil constitutionnel. Regroupés autour du « collectif des candidats spoliés », Ils exigent un processus électoral inclusif, équitable lors de leur conférence de presse tenue ce 21 janvier 2024 au siège de « Gueum Sa Bopp ».



Tour à tour, les 44 candidats spoliés ainsi que quelques candidats validés ont tous manifesté leur envi de combattre fermement pour recouvrer à ce qu’ils considèrent leur droit absolu de participer à l’élection présidentielle à venir.



Le leader de « Gueum Sa Bopp » Bougane Guèye Dany s’interroge sur les fichiers électoraux. Il affirme que des fichiers électoraux traînent dans les rues. « J'ai toujours dit qu’il n’y a pas qu’un seul fichier, mais plusieurs et aujourd’hui, nous avons la confirmation qu’il (Conseil Constitutionnel) ne travaille pas avec un seul fichier, mais plusieurs, plus grave encore, des fichiers se sont retrouvés dans les rues. Il y a des candidats qui sont passés et qui ont puisé dans ces fichiers-là. Récemment, le commissariat de Yeumbeul, a arrêté des gens sur l’affaire des parrainages et du fichier électoral. L'affaire a fini où ? » se questionne le leader « Gueum Sa Bopp ».



Sans embuche, Bougane Guèye Dany conclut en chargeant le conseil constitutionnel : « le conseil constitutionnel est un organe qui prône l’injustice » et assure que « quand la Justice est au service de l’injustice, elle doit être combattue ».