Pape Thiaw sort les griffes : un onze audacieux pour faire tomber l’Angleterre !

Le selectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw frappe un grand coup : une composition jeune, explosive et stratégique face aux Three Lions d’Angleterre. Une nouvelle ère débute.



Pape Thiaw n’a pas attendu longtemps pour imposer sa patte. En vue de l’affiche choc contre l’Angleterre, il a dévoilé un onze de départ audacieux, tourné vers l’avenir. Ce choix marque un tournant dans la gestion de la Tanière, avec un savant mélange de cadres expérimentés et de pépites montantes.



Le Onze Titulaire de la Révolution



Gardien de but :

• Édouard Mendy (n°16) – Toujours incontournable, le géant d’Al-Ahli garde sa place de numéro un.



Défense :

• Kalidou Koulibaly (n°3, capitaine)

• Moussa Niakhaté (n°19)

• El Hadji Malick Diouf (n°25)



Milieu de terrain :

• Krépin Diatta (n°15)

• Idrissa Gana Gueye (n°5)

• Lamine Camara (n°8)

• Habib Diarra (n°6)



Attaque :

• Iliman Ndiaye (n°13)

• Ismaïla Sarr (n°18)

• Nicolas Jackson (n°7)





Un banc riche et prêt à frapper



La profondeur du groupe n’est pas en reste, avec plusieurs remplaçants de qualité :

• Gardiens : Yehvann Diouf, Mory Diaw

• Défenseurs : Abdoulaye Seck, Antoine Mendy, Ismaïl Jakobs

• Milieux : Mamadou Lamine Camara, Pape Gueye, Cheikh Niasse

• Attaquants : Cheikh Tidiane Sabaly, Abdallah Sima, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Idrissa Gueye (le jeune)



Ce banc regorge de dynamiteurs capables de faire la différence en cours de jeu. Thiaw s’offre donc des options tactiques multiples selon l’évolution du match.



Le Sénégal entre dans un nouveau cycle, avec un sélectionneur qui n’a pas peur de ses idées ni de ses ambitions.



Verdict attendu à la fin des 90 minutes : le Sénégal version Thiaw est-il prêt pour la conquête ?