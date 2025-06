Pape Djibril Fall à Massalikoul Djinane : « Il est temps de passer d’une campagne agricole à une vraie politique agricole »

En marge de la prière de la Tabaski célébrée à la grande mosquée Massalikoul Djinane ce dimanche, le député Pape Djibril Fall a livré un message fort à l’endroit des fidèles et des autorités. Un discours à la fois spirituel, social et politique, dans lequel l’élu du peuple a mêlé gratitude religieuse, plaidoyer pour le vivre-ensemble et appel à des réponses structurelles face aux défis actuels du pays.



« Je voudrais commencer par remercier le Tout-Puissant de nous avoir permis de célébrer cette fête de la Tabaski », a-t-il déclaré, saluant la portée spirituelle de l’événement et la symbolique profonde du sacrifice d’Abraham et d’Ismaël.



Pape Djibril Fall a ensuite salué la pertinence du sermon du guide religieux Serigne Moustapha Ibn Serigne Abdou KHadra, qu’il a résumé autour de la reconnaissance envers Dieu, le respect mutuel et le vivre-ensemble, soulignant l’importance de ces valeurs dans un contexte où le Sénégal traverse, selon lui, une crise identitaire et sociale profonde.



Inondations et politique agricole : deux priorités urgentes



Mais le député n’a pas manqué de glisser des préoccupations très concrètes dans son discours. Il a ainsi interpellé les autorités publiques sur deux urgences nationales : les inondations à venir et la nécessité d’une politique agricole cohérente.



« Il faut se projeter et mieux protéger les populations », a-t-il lancé, évoquant les inondations récurrentes qui frappent certaines zones du pays à chaque saison des pluies.



Sur le plan agricole, Pape Djibril Fall a été plus incisif, appelant à un changement de paradigme :



« Il faut se battre pour avoir une véritable politique agricole, et non se contenter d’une simple campagne agricole. »



Un message clair, adressé au gouvernement et aux décideurs, dans un contexte où les enjeux de souveraineté alimentaire, d’autosuffisance et de sécurité alimentaire sont plus que jamais cruciaux.



Un message d’unité et de responsabilité



En conclusion, le député a renouvelé ses prières pour un Sénégal uni, stable et prospère, en appelant chacun à jouer son rôle avec responsabilité, inspiré par les valeurs religieuses, la solidarité et la lucidité face aux défis du présent.