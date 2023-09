Panneau de sensibilisation à la réduction de l'empreinte carbone : Le Ter économise plus de 92 millions de grammes de CO2 pour 32 millions de voyageurs

Dans le cadre de la préservation de l'environnement, la Société d'exploitation du TER (Seter) a procédé ce jeudi 21 septembre 2023, à l'inauguration du pannel de sensibilisation à la réduction de l'empreinte carbone. Ceci pour davantage informer les populations et les voyageurs à emprunter le Ter en matière de préservation de l'environnement et de préservation de la planète. Selon Patrick Tranzer, Directeur général de la Société d'Exploitation du TER, un voyageur qui prend le Ter aura un impact sur la planète 10 fois moins que s'il avait pris la voiture entre Dakar et Rufisque. "Depuis le lancement du Ter, nous avons économisé environ 92 810 519 grammes eq Co2 pour 32 841 656 voyageurs. On essaie de sensibiliser les populations au gain en matière de la préservation de l'environnement", a-t-il déclaré.

De son côté, Pierre Boutier, Président du conseil de direction du Seter a fait savoir que l'importance de ce panneau est d'accroître le nombre de voyageurs en vue de participer à la préservation de la planète. Il précise que ceci va permettre au Sénégal de répondre aux enjeux modernes de développement durable.

Venu prendre part à la cérémonie d'inauguration, le Directeur général de la Senter, Abdou Ndéné Sall, estime que ce pannel favorise la transparence sur le nombre de personnes transportées et les gains sur l'environnement. Pour lui, le système de Ter est à la hauteur de la responsabilité de l'environnement en matière d'empreinte carbone. "Il ressort en effet de documents de la BAD que le Ter permet l'économie de 8440 tonnes de CO2 par an soit 337 600 tonnes de CO2 sur une durée de vie de 40 ans", a-t-il renseigné.