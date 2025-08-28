Pambal - Une commune sans foncier : le maire Lazare Lamane Thiaw appelle à la levée du titre minier

Lors d'un face-à-face avec la presse cet après-midi, le maire de Pambal (Département de Tivaouane), qui se prononçait sur le bitumage de l'axe Tivaouane-Pambal-Darou Alfa dont les travaux sont achevés à plus de 90%, a saisi cette occasion pour parler des principales difficultés qui freinent le développement de sa localité.

Après s'être félicité de la réalisation de cet axe routier qui constituait une vieille doléance de la part des populations, le maire Lazare Lamane Thiaw a exhorté les autorités centrales à aller très rapidement vers la levée du titre minier dans cette zone.

"Le titre minier est en train d'étouffer le développement de Pambal. À Pambal, c'est l'exception! C'est une commune qui ne dispose pas de foncier. C'est une commune qui ne peut pas travailler sérieusement. L'urgence est que l’État nous aide à lever le titre minier ou le déclasser", a-t-il sollicité.