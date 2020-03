Palais de la République : Serigne Modou Kara viole les règles, refuse le gel alcoolisé et serre la main au Président.

En ces temps de crise sanitaire, les mesures d’hygiène sont de mise surtout au palais de la République.



Depuis ce matin, le président Macky Sall reçoit en consultation les leaders politiques pour discuter avec eux sur la lutte contre la propagation du coronavirus. Si Idrissa Seck, Malick Gakou, Khalifa Sall et Ousmane Sonko ont adopté des gestes barrières sans se serrer la main, Serigne Modou Kara est lui venu violer toutes les règles établies au palais. D’abord il a refusé de laver ses mains à l’aide de gel alcoolisé à la porte.



Non seulement le marabout-politicien n’a pas respecté la règle d’un mètre de distance, mais il est allé serrer la main du président Macky Sall. Une attitude déplorable de Serigne Modou Kara en ces temps où le virus circule et dont chacun pourrait être le porteur.



Sous ce rapport n’a-t-il pas exposé involontairement le président Macky Sall à un danger?