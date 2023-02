Palais de justice : Mohamed Djim dit Hannibal, Daouda Kaloga et Cie inculpés et placés sous mandat de dépôt

Mouhamed Samba Djim dit Hannibal et Kopar Express vont passer leur première nuit à la citadelle du silence. Ils ont été placés sous mandat de dépôt ce mardi 14 février 2023 par le juge d'instruction du 2e cabinet. Après avoir bénéficié d'un retour de parquet, il est reproché aux mis en cause

les chefs de financement d’activités de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles politiques graves, complot contre l’autorité de lÉtatt, actes de nature à occasionner des troubles politiques graves et à compromettre la sécurité publique punie par les articles 72 et suivants, 80 et s. 279 et s.du Code Pénal et 139 du Code de Procédure Pénale.

Quant à Daouda Kaloga, il a été inculpé pour offense au chef de l’État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, association de malfaiteurs (contre-lui, X et 6 autres personnes) faux et usage de faux dans un document administratif.

Selon Me Khoureychi Ba qui donne l'information sur sa page Facebook, le réquisitoire du procureur a visé les articles 80, 137, 238, 239,148, 254 du Code Pénal, 139 du Code de Procédure Pénale et la loi 2021-33 du 21/07/2021.