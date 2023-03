Palais de Justice : Lamine Niang et Gaoussou Sonko en chambre d’accusation, Niit Dof entendu le 28 mars.

Les choses bougent avec les militants de Pastef Les Patriotes arrêtés. Arrêtés le 16 février dernier lors des manifestations contre le procès en diffamation entre le leader de Pastef et placés sous contrôle judiciaire, Lamine Niang et Gaoussou Sonko, respectivement chauffeur et agent de sécurité de Ousmane Sonko vont retourner devant le Juge le 28 mars, le parquet ayant fait appel de leur libération.



Ils feront de nouveau face au juge pour être fixés sur son sort.



D’un autre côté, le rappeur Niit Dof, militant de Pastef Les Patriotes, sera entendu le même jour (28 mars), dans le dossier de diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrats.