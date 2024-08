Paix en Casamance: retour historique des habitants de Madiediame après plusieurs années en Gambie

Madiediame, village situé dans la commune de Djibidione dans le département de Bignona, ses habitants s’étaient réfugiés en Gambie à cause du conflit armé en Casamance.



Après une trentaine d’années d'exil, ces populations sont de retour au bercail du fait de l’accalmie notée dans le Sud du Sénégal. Un retour historique, plein d'émotions et de doléances.



" C’est à cause des bombardements d’armes lourdes que nous avons quitté notre village pour se réfugier en Gambie en laissant tout ici, nos maisons, nos bétails. Ces moments restent inoubliables pour tous les habitants de ce village. Nous avons vécu des moments difficiles mais aujourd’hui Dieu merci, nous retrouvons notre village", explique Bacary Dieme, chef de village de Médiediame.



Les stigmates restent visibles, maisons en ruines, puits asséchés, entre autres. Aujourd’hui avec le vent de la paix qui a fini par s’installer pousse ces populations à revenir au bercail. Cependant, ce retour reste compliqué parce que ces habitants sont revenus comme ils étaient partis, les mains vides. Le maire de la commune de Djibidione se dit préoccupé par l’accompagnement des familles de retour. "Aujourd’hui 19 villages ont manifesté leurs intérêts de revenir au bercail, chose que nous magnifions. Maintenant qu'une fois que ce retour est acté, nous demandons à l'ANRAC, le PUMA et le PUD de soutenir ces familles’’ plaide Lamine Dieme, Maire de Djibidione.



A ce jour, sur les 3045 personnes qui vivaient dans cette localité, seulement 380 sont sur le point de revenir. C’est dans ce contexte que le nouveau directeur général de l’ANRAC y a effectué sa première sortie.



" Nous sommes venus rencontrer des populations déplacées pour leur manifester le soutien et l’accompagnement de l’État à travers l’ANRAC. Des personnes qui reviennent dans ces conditions, il faut un appui dans l’urgence. Chaque famille sera accompagnée en tôle, du ciment, entre autres’’ peste Iba Sane , DG de l’ANRAC.



Le déminage reste une préoccupation pour ces populations déplacées et ‘’les autorités compétentes vont prendre toutes les dispositions pour un retour sécurisé’’ a rassuré M. Sane .

Ainsi pour pallier les activités illicites, l’ANRAC compte jouer sa partition, une démarche saluée par les habitants de Mediediame.