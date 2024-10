Paiement des salaires des contractuels du PNDSS (ex Cobra, ex Jica, ex Gavi, …): Vers un sit-in national de protestation avec dépôt d’un préavis de grève

L'Alliance de Syndicats Autonomes de la Santé (Sutsas, SUDTM-SAT Sante/ D-CNTS Santé- SAT/ CL, And Gueusseum), a décidé d'aller vers un durcissement de la lutte relativement à sa plate-forme revendicative. " Jusqu'au 10 octobre courant, si les salaires des contractuels du PNDSS (ex Cobra, ex Jica, ex Gavi, …) ne sont pas payés de même que la motivation nationale du 3 ème trimestre 2024, un Sit-in national d'avertissement sera tenu le vendredi 11 octobre 2024 de 10h à 13h avec le respect des urgences et du service minimum, pour protestation contre cette situation plus que bizarre et injustifiable qui serait causée par un épuisement de la ligne budgétaire servant aux paiements des émoluments dès le mois d’août de l’année budgétaire".



" Ce Sit-in national sera précédé d'un dépôt de préavis couvrant la période du 11

novembre 2024 au 11 janvier 2025 pour exiger du Gouvernement le paiement

immédiat des salaires et accessoires de salaire des contractuels dus et leur

sécurisation pour le reste de l’année ainsi que l'application des accords résiduels

Gouvernement-And Gueusseum du 10 mai 2022 notamment le paiement des

augmentations de salaire aux contractuels des Etablissements Publics de santé et

d'action sociale et ceux des collectivités territoriales en plus des accords du 25 mars 2022 Gouvernement-SUTSAS cosignés avec le Ministre de la Santé et de l'Action Sociale", a-t-on ajouté.



De son côté, le SUTSAS d'enfoncer le clou. " Par ailleurs, consécutivement aux manœuvres de braconnage de données sanitaires orchestrées par le PNLP ainsi que le PEV qui va initier une campagne Rougeole rubéole, le SUTSAS demande aux camarades de continuer les activités de prévention tout en retenant toutes les données sanitaires conformément au respect des mots d'ordre de AND GUEUSSEUM jusqu'à nouvel ordre". Ledit syndicat de fustiger " l'inertie du Gouvernement qui, depuis son installation, peine à appliquer le moindre accord et daigne ouvrir des négociations sérieuses et le rend responsable du réchauffement du climat social et de ses conséquences sur les populations en général et particulièrement les malades".