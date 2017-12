Paco Jackson sur l'affaire Cheikh Gadiaga " Je ne fréquente pas les vagabonds et je ne traite pas avec des voyous "

Cité dans dans l'affaire Cheikh Gadiaga arrêté pour chantage et extorsion de fonds, Paco Jackson Thiam a tenu à remettre les pendules à l'heure. Selon lui, il ne fréquente pas les vagabonds et ne traite jamais avec les voyous. Autrement dit, il n'a aucune connexion avec Cheikh Gadiaga et déplore le fait que que son nom soit cité dans cette affaire par Gaston Mbengue comme liaison dangereuse...