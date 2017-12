PUDC : « En 2018 nous allons vers le plus grand rendez-vous économique jamais organisé dans ce pays » (Souleymane Jules DIOP, Ministre)

L’année 2018 sera également pour le PUDC, (Programme d’Urgence de Développement Communautaire) l’année des grandes innovations. En effet, « on va organiser les journées économiques du monde rural, qui vont regrouper plus de 5.000 participants. Pour compenser le déficit de communication, nous allons organiser le PUDC TOUR et nous allons organiser l’atelier sur l’apport de la digitalisation dans la gestion des recettes locales » nous a confié M. Souleymane J. DIOP, Ministre délégué en charge du PUDC. Une véritable révolution économique va ainsi s’opérer dans le pays.