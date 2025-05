PREMIER LEAGUE - Iliman Ndiaye marque l’histoire de Goodison Park !

Le Sénégalais Iliman Ndiaye a gravé son nom dans l’histoire du football anglais en devenant le dernier joueur à inscrire des buts à Goodison Park, qui fermait ses portes après 132 ans d’existence.



Lors de la 37e journée de Premier League, l’attaquant d’Everton s’est illustré face à Southampton, signant un doublé mémorable avec des réalisations à la 7e minute et dans le temps additionnel de la première mi-temps (45+2).



Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de son équipe cette saison, Ndiaye a confirmé son statut de leader offensif et a offert aux supporters d’Everton un dernier souvenir inoubliable avant le déménagement du club vers son nouveau stade.



Avec ce doublé historique, Iliman Ndiaye entre définitivement dans la légende des Toffees, laissant une empreinte indélébile dans l’histoire du club et du mythique Goodison Park.