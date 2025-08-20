PREMIER LEAGUE / Habib Diarra dans le Onze Type de la 1ère journée …

Entrée réussie pour Habib Diarra qui a réalisé un excellent match lors de la première journée. Une prestation qui lui a valu d’être retenu dans le Onze Type .- James Maddison (Tottenham)
Équipe type (4-3-3)
Gardien: - Illan Meslier (Leeds United) - Auteur de plusieurs arrêts décisifs dans la victoire 1-0 contre Everton.
Défenseurs:
- Pedro Porro (Tottenham) – Très actif offensivement, passe décisive.
- William Saliba (Arsenal) – Patron défensif dans le choc face à Man United.
- Daniel Ballard (Sunderland) – Solide et buteur contre West Ham.
- Andrew Robertson (Liverpool) – Percutant sur son côté gauche, impliqué dans le jeu.
Milieux de terrain:
- Habib Diarra (Sunderland) – Énorme volume de jeu, box-to-box, élu homme du match.
- Gabriel Sara (Norwich) – Vision et précision dans les transitions.
- Martin Ødegaard (Arsenal) – Maître du tempo, impliqué dans les phases offensives.
Attaquants:
- Mohamed Salah (Liverpool) – 1 but, 1 passe décisive.
- Eliezer Mayenda (Sunderland) – Buteur et très remuant.
- Phil Foden (Man City) – Impliqué dans plusieurs actions offensives.
Remplaçants notables:
- Wilson Isidor (Sunderland)
- Darwin Núñez (Liverpool)
Équipe type (4-3-3)
Gardien: - Illan Meslier (Leeds United) - Auteur de plusieurs arrêts décisifs dans la victoire 1-0 contre Everton.
Défenseurs:
- Pedro Porro (Tottenham) – Très actif offensivement, passe décisive.
- William Saliba (Arsenal) – Patron défensif dans le choc face à Man United.
- Daniel Ballard (Sunderland) – Solide et buteur contre West Ham.
- Andrew Robertson (Liverpool) – Percutant sur son côté gauche, impliqué dans le jeu.
Milieux de terrain:
- Habib Diarra (Sunderland) – Énorme volume de jeu, box-to-box, élu homme du match.
- Gabriel Sara (Norwich) – Vision et précision dans les transitions.
- Martin Ødegaard (Arsenal) – Maître du tempo, impliqué dans les phases offensives.
Attaquants:
- Mohamed Salah (Liverpool) – 1 but, 1 passe décisive.
- Eliezer Mayenda (Sunderland) – Buteur et très remuant.
- Phil Foden (Man City) – Impliqué dans plusieurs actions offensives.
Remplaçants notables:
- Wilson Isidor (Sunderland)
- Darwin Núñez (Liverpool)
Autres articles
-
AfroBasket 2025: / Le Sénégal terrasse le Nigeria et file en demi-finale contre le Mali
-
MERCATO- Krépin Diatta en partance de Monaco
-
CHAN 2025 – Le Sénégal affrontera l’Ouganda en quarts de finale après son match nul face au Soudan
-
Afrobasket 2025 - Masculin : Le Sénégal affronte le Soudan du Sud pour une place en quarts de finale
-
Premier League – Pape Matar, Habib Diarra et El Hadj Malick Diouf tous titulaires ce samedi