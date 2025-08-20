PREMIER LEAGUE / Habib Diarra dans le Onze Type de la 1ère journée …


PREMIER LEAGUE / Habib Diarra dans le Onze Type de la 1ère journée …
Entrée réussie pour Habib Diarra qui a réalisé un excellent match lors de la première journée. Une prestation qui lui a valu d’être retenu dans le Onze Type . 


Équipe type (4-3-3)

Gardien: - Illan Meslier (Leeds United) - Auteur de plusieurs arrêts décisifs dans la victoire 1-0 contre Everton.

Défenseurs:
- Pedro Porro (Tottenham) – Très actif offensivement, passe décisive.
- William Saliba (Arsenal) – Patron défensif dans le choc face à Man United.
- Daniel Ballard (Sunderland) – Solide et buteur contre West Ham.
- Andrew Robertson (Liverpool) – Percutant sur son côté gauche, impliqué dans le jeu.

Milieux de terrain:

- Habib Diarra (Sunderland) – Énorme volume de jeu, box-to-box, élu homme du match.
- Gabriel Sara (Norwich) – Vision et précision dans les transitions.
- Martin Ødegaard (Arsenal) – Maître du tempo, impliqué dans les phases offensives.


Attaquants:

- Mohamed Salah (Liverpool) – 1 but, 1 passe décisive.
- Eliezer Mayenda (Sunderland) – Buteur et très remuant.
- Phil Foden (Man City) – Impliqué dans plusieurs actions offensives.

Remplaçants notables:
- Wilson Isidor (Sunderland)
- Darwin Núñez (Liverpool)
- James Maddison (Tottenham)
Autres articles
Mercredi 20 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
AfroBasket 2025: / Le Sénégal terrasse le Nigeria et file en demi-finale contre le Mali

AfroBasket 2025: / Le Sénégal terrasse le Nigeria et file en demi-finale contre le Mali - 20/08/2025

MERCATO- Krépin Diatta en partance de Monaco

MERCATO- Krépin Diatta en partance de Monaco - 20/08/2025

CHAN 2025 – Le Sénégal affrontera l’Ouganda en quarts de finale après son match nul face au Soudan

CHAN 2025 – Le Sénégal affrontera l’Ouganda en quarts de finale après son match nul face au Soudan - 19/08/2025

Afrobasket 2025 - Masculin : Le Sénégal affronte le Soudan du Sud pour une place en quarts de finale

Afrobasket 2025 - Masculin : Le Sénégal affronte le Soudan du Sud pour une place en quarts de finale - 17/08/2025

Premier League – Pape Matar, Habib Diarra et El Hadj Malick Diouf tous titulaires ce samedi

Premier League – Pape Matar, Habib Diarra et El Hadj Malick Diouf tous titulaires ce samedi - 16/08/2025

TURQUIE - Cheikhou Kouyaté, entre retour sur les terrains et reconversion immobilière

TURQUIE - Cheikhou Kouyaté, entre retour sur les terrains et reconversion immobilière - 15/08/2025

2ème journée Afrobasket Hommes : Les Lions trébuchent face à l’Égypte (77-91) et perdent la tête du groupe D

2ème journée Afrobasket Hommes : Les Lions trébuchent face à l’Égypte (77-91) et perdent la tête du groupe D - 14/08/2025

FOOTBALL/ Super Coupe d’Europe 2025- Le PSG sacré, Pape Matar Sarr brille malgré la défaite

FOOTBALL/ Super Coupe d’Europe 2025- Le PSG sacré, Pape Matar Sarr brille malgré la défaite - 14/08/2025

CHAN 2024 : la CAF dénonce de graves failles de sécurité au stade de Kasarani après le choc Kenya vs Maroc

CHAN 2024 : la CAF dénonce de graves failles de sécurité au stade de Kasarani après le choc Kenya vs Maroc - 13/08/2025

Lutte : Al Bourakh Events officialise le combat Modou Lô vs Sa Thiès

Lutte : Al Bourakh Events officialise le combat Modou Lô vs Sa Thiès - 13/08/2025

Afrobasket 2025 : le Sénégal démarre face à l’Ouganda, 44-30 à la mi-temps

Afrobasket 2025 : le Sénégal démarre face à l’Ouganda, 44-30 à la mi-temps - 12/08/2025

MERCATO- Nicolas Jackson en route vers Newcastle: Un transfert possible sous conditions néanmoins …

MERCATO- Nicolas Jackson en route vers Newcastle: Un transfert possible sous conditions néanmoins … - 12/08/2025

Le Suisse Riccardo Rancan, premier médaillé d'or des Jeux Mondiaux 2025, partage son ressenti

Le Suisse Riccardo Rancan, premier médaillé d'or des Jeux Mondiaux 2025, partage son ressenti - 10/08/2025

Première médaille d'or chinoise aux Jeux Mondiaux de Chengdu : Lu Zhuoling brille en Tai Chi

Première médaille d'or chinoise aux Jeux Mondiaux de Chengdu : Lu Zhuoling brille en Tai Chi - 10/08/2025

Culture : L’art visuel au cœur d’un débat sur l’identité et la souveraineté

Culture : L’art visuel au cœur d’un débat sur l’identité et la souveraineté - 09/08/2025

[ Musique ] CTD Diamant Noir dévoile Don Alpha : un album entre quête de soi, verbe affûté…

[ Musique ] CTD Diamant Noir dévoile Don Alpha : un album entre quête de soi, verbe affûté… - 08/08/2025

Ballon d’Or 2025 : La liste des 30 nominés dévoilée, le PSG en force, l’Afrique bien représentée

Ballon d’Or 2025 : La liste des 30 nominés dévoilée, le PSG en force, l’Afrique bien représentée - 07/08/2025

Dédicace du livre la République des Carrés : Notto Diobasse, une Smart City exemplaire (images)

Dédicace du livre la République des Carrés : Notto Diobasse, une Smart City exemplaire (images) - 07/08/2025

Yoff : Le sous-préfet suspend les

Yoff : Le sous-préfet suspend les "Navétanes" pour troubles à l'ordre public... - 07/08/2025

CHAN 2025 – Les Lions du Sénégal, sans être flamboyants , débutent par une victoire face au Nigeria ( 1 à 0)

CHAN 2025 – Les Lions du Sénégal, sans être flamboyants , débutent par une victoire face au Nigeria ( 1 à 0) - 06/08/2025

[🛑DIRECT ]Grand Debriefing - Franc terrasse Eumeu Sène ! Lecture du combat, préparation, stratégies

[🛑DIRECT ]Grand Debriefing - Franc terrasse Eumeu Sène ! Lecture du combat, préparation, stratégies - 04/08/2025

CHAN 2025/ Entrée en lice des Lions ce mardi 05 août à 17 heures face au Nigéria… Idrissa Ndiaye blessé est remplacé .

CHAN 2025/ Entrée en lice des Lions ce mardi 05 août à 17 heures face au Nigéria… Idrissa Ndiaye blessé est remplacé . - 04/08/2025

Afrobasket 2025- Le Sénégal tombe face au Soudan du Sud, la surprise du tournoi ( 65-66)

Afrobasket 2025- Le Sénégal tombe face au Soudan du Sud, la surprise du tournoi ( 65-66) - 03/08/2025

AFROBASKET 2025- Le Nigéria est champion après avoir battu le Mali sur le score de 78 à 64.

AFROBASKET 2025- Le Nigéria est champion après avoir battu le Mali sur le score de 78 à 64. - 03/08/2025

Université Assane Seck de Ziguinchor : quand le rap devient vecteur d’histoire

Université Assane Seck de Ziguinchor : quand le rap devient vecteur d’histoire - 03/08/2025

Résultats Élection FSF: Mady Touré dit constater « des actes de corruption » et interpelle l’Etat…

Résultats Élection FSF: Mady Touré dit constater « des actes de corruption » et interpelle l’Etat… - 03/08/2025

Présidence - FSF : « Notre football a besoin de stabilité », cette réaction d’un ancien international sénégalais pensionnaire du RC Lens…

Présidence - FSF : « Notre football a besoin de stabilité », cette réaction d’un ancien international sénégalais pensionnaire du RC Lens… - 02/08/2025

AFROBASKET 2025 – Les Lionnes du Sénégal renversent la Côte d’Ivoire et filent en demi-finale

AFROBASKET 2025 – Les Lionnes du Sénégal renversent la Côte d’Ivoire et filent en demi-finale - 31/07/2025

MERCATO – Aubameyang de retour à l’OM… Luis Díaz débarque au Bayern Munich

MERCATO – Aubameyang de retour à l’OM… Luis Díaz débarque au Bayern Munich - 31/07/2025

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal atomise le Rwanda et trace sa route vers les quarts

AFROBASKET 2025 – Le Sénégal atomise le Rwanda et trace sa route vers les quarts - 31/07/2025

RSS Syndication