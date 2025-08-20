PREMIER LEAGUE / Habib Diarra dans le Onze Type de la 1ère journée …

Entrée réussie pour Habib Diarra qui a réalisé un excellent match lors de la première journée. Une prestation qui lui a valu d’être retenu dans le Onze Type .





Équipe type (4-3-3)



Gardien: - Illan Meslier (Leeds United) - Auteur de plusieurs arrêts décisifs dans la victoire 1-0 contre Everton.



Défenseurs:

- Pedro Porro (Tottenham) – Très actif offensivement, passe décisive.

- William Saliba (Arsenal) – Patron défensif dans le choc face à Man United.

- Daniel Ballard (Sunderland) – Solide et buteur contre West Ham.

- Andrew Robertson (Liverpool) – Percutant sur son côté gauche, impliqué dans le jeu.



Milieux de terrain:



- Habib Diarra (Sunderland) – Énorme volume de jeu, box-to-box, élu homme du match.

- Gabriel Sara (Norwich) – Vision et précision dans les transitions.

- Martin Ødegaard (Arsenal) – Maître du tempo, impliqué dans les phases offensives.





Attaquants:



- Mohamed Salah (Liverpool) – 1 but, 1 passe décisive.

- Eliezer Mayenda (Sunderland) – Buteur et très remuant.

- Phil Foden (Man City) – Impliqué dans plusieurs actions offensives.



Remplaçants notables:

- Wilson Isidor (Sunderland)

- Darwin Núñez (Liverpool)

- James Maddison (Tottenham)