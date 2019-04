PLAN D’EAU DU CAMP DE BEL AIR : Une baleine échouée à côté du quai de Marinas remise à l'eau après 4 heures d'efforts

Ce samedi 15 avril 2019, à 10 heures, le centre de coordination des opérations (CCO) de la Marine nationale est alerté par les éléments du Camp de Bel air pour une baleine qui a échoué dans le plan d’eau de Marinas. En effet, à cause de l'absence de profondeur des eaux, elle n’arrivait plus à nager. Informée de la situation de cette espèce maritime intégralement protégée, la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l’environnement marin, a convoqué sur les lieux toutes les structures administratives concernées par cet incident. A cet effet, en plus des mesures conservatoires initiales avec la surveillance de la zone par les Forces Spéciales mer de la Marine nationale, il a été automatiquement : • Demandé aux éléments de la Direction des Parcs nationaux d’identifier l’espèce pour une meilleure prise en charge de sa mise à l’eau ; • Ordonné le déploiement de la vedette « Mame Mindis », aux fins d’évaluer la profondeur des eaux de la zone de l’incident pour un potentiel remorquage de la baleine; • Demandé le déploiement des plongeurs de la Brigade spéciale des sapeurs-pompiers de la marine nationale ainsi que ceux du Centre de la mer. Après plus de quatre heures d’intervention et grâce à la conjugaison des efforts de ces différentes structures, la Baleine a pu retrouver la mer en toute sécurité, saine et sauve. La Haute Autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l’environnement marin (HASSMAR)