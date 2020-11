PASSATION DE SERVICE AU MULHP : Abdou K. Fofana cède la place à Abdoulaye S. SOW.

Les locaux du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique, sis à la sphère ministerielle OTD de Diamniadio, ont abrité la cérémonie de passation de service entre le désormais ex ministre de l'ULHP, Abdou Karim Fofana et Abdoulaye Seydou Sow. Cette cérémonie s'est deroulée aussi en presence de la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’hygiène publique chargé du logement, M. Victorine Ndeye. Elle fût l'occasion pour le ministre sortant de féliciter l'ensemble de son équipe pour le travail remarquable abattu. Pour sa part le nouveau MULHP a félicité son prédécesseur qui « a fait beaucoup de bonnes choses ».