Ouverture des classes ce Jeudi : Opération coup de poing dans des écoles à Thiaroye.

La Cosydep s’est déplacée à l’école Thiaroye Gare 1B pour matérialiser le programme « oubi téy jang téy ». La coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l’Éducation Publique est venue au secours de cet établissement qui depuis 2005 rencontrait des difficultés liées aux inondations en période d’ouverture des classes. Malick Dramé, directeur de cabinet du maire de la commune de Diamaguène Diamaguène Sicap Mbao, a tenu à cette occasion de remercier les jeunes de l’association « And Suxali Aynoumadi » pour leur participation active au volet éducation mais également pour les initiatives de nettoiement allant dans le sens de la matérialisation du programme «uubi téy jang téy. »



En effet, l’école élémentaire Thiaroye Gare 1B avec les pluies torrentielles de cette saison se trouve actuellement dans un état d’insalubrité extrême et c’est dans ce sens que la COSYDEP a commencé à chercher des alternatives pour que la situation catastrophique des lieux ne soit pas une obstacle au bon démarrage des cours de cette année. C’est d’ailleurs le court délai par rapport à la rentrée scolaire qui a poussé cet acteur majeur de la défense de l’éducation à mettre en place une motopompe dans une des salles de classe afin de rétablir la situation au plus vite pour qu’ainsi les salles de cours puissent accueillir les élèves sans aucun problème.