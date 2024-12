Ousmane Sonko devant les députés: " le pays va changer ..."

Dans un discours ambitieux et résolument tourné vers l’avenir, le premier ministre Ousmane Sonko a promis des réformes profondes pour redresser le pays, lutter contre les inégalités et renforcer la souveraineté nationale. "Le Sénégal va changer", a-t-il martelé, en détaillant une feuille de route qui se veut audacieuse et pragmatique. Un rendez-vous crucial pour le chef du gouvernement, qui joue sa crédibilité face aux élus et à l’opinion publique.