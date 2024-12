Ousmane Sonko : « Aucun bailleur n’a tourné le dos au Sénégal»

Le premier ministre qui salue au passage le travail de transparence de son gouvernement, a déclaré, devant l’assemblée ce vendredi 27 décembre , qu’aucun bailleur n’a tourné le dos au Sénégal et que le pays est dans cette perspective de politique d’endettement prudent et méthodiquement. « Nous avons toujours entendu des gens crier disant que les bailleurs se sont retirés du Sénégal car, ayant pris des nouvelles politiques. Je tiens à préciser que c’est totalement faux. Nous avons décidé de les informer du travail à terminer dans le cadre de la transparence et de l’exercice de vérité et de recevabilité concernant la situation financière héritée de l’ancien régime », a précisé Ousmane Sonko devant la 15e législature lors de la déclaration de politique générale, ce vendredi.