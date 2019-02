Ourossogui / Marche Orange : La coalition IDY2019 débarque et emporte avec elle la population.

Idrissa Seck se dirige aujourd'hui vers le nord-est du pays. Arrivé à Ourossogui, le leader de la coalition IDY2019 est entré dans cette partie du pays située à 700 km de Dakar et drainant une foule inattendue. D'ailleurs, le leader de Rewmi a même estimé qu'il ne s'attendait pas à voir tout ce monde et pense, comme la plupart des localités où il est allé, que le désir de changement est plus que jamais présent.