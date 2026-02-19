Autoroute à péage : deux morts et plusieurs blessés graves dans un accident impliquant un “Cheikhou Chérif” sur l'axe Dakar-Thiés

Un grave accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute à péage, en direction de Thiès, impliquant un véhicule de transport en commun communément appelé « Cheikhou Chérif ».

Le drame a causé la mort de deux personnes et fait plusieurs blessés graves, selon les premières informations recueillies sur place.

Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore officiellement établies. Toutefois, les premiers témoins déclarent dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux que le chauffeur se serait endormi au volant. Les blessés ont été évacués vers des structures sanitaires pour une prise en charge d’urgence. Les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux afin de procéder aux constats d’usage et déterminer les causes exactes de l’accident.