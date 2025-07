Orabank décroche la gestion de la CARPA : un tournant historique pour les 450 avocats du Barreau du Sénégal

La Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) du Sénégal vient d’opérer un virage décisif dans sa gouvernance financière. À l’issue d’un appel à candidatures lancé en mars 2024, la gestion du compte unique de la CARPA a été confiée à Orabank Sénégal, mettant ainsi fin à un partenariat de 37 années avec Société Générale. Ce changement s’inscrit dans une volonté de modernisation, de sécurisation et de digitalisation des flux financiers liés à l’exercice de la profession d’avocat. Il concerne directement les 450 avocats inscrits au Barreau du Sénégal, tous affiliés de plein droit et obligatoirement à la CARPA.

L’offre d’Orabank s’est distinguée par sa solidité technique, son efficacité financière et son ambition digitale. La banque panafricaine a proposé une solution sur mesure intégrant une plateforme numérique de gestion, un service client dédié et un espace d’accueil exclusif pour les avocats. Ces innovations doivent permettre une traçabilité optimale des fonds, une gestion centralisée plus fluide et une conformité renforcée avec les exigences de lutte contre le blanchiment d’argent. Pour Me Pape Moussa Félix Sow, vice-président de la CARPA, « ce partenariat n’est pas une simple formalité bancaire, c’est un jardin à cultiver ensemble pour protéger notre profession. »

Le bâtonnier sortant Me Mamadou Seck a, quant à lui, rappelé que la CARPA constitue non seulement un outil de transparence mais aussi une véritable source de financement pour les activités de l’Ordre. Il a salué un accord négocié dans l’intérêt de la profession, fruit de discussions approfondies avec Orabank. L’appel est désormais lancé aux avocats pour finaliser le basculement de leurs sous-comptes vers la nouvelle banque partenaire. Cette transition, déjà en cours, marque une volonté commune de professionnaliser davantage la gestion des fonds clients dans le respect des règles déontologiques.

Orabank Sénégal, filiale du Groupe Orabank présent dans 12 pays africains, consolide ainsi sa position d’acteur de référence dans l’écosystème bancaire sénégalais. Lauréate à plusieurs reprises du prix de la « Meilleure Banque du Sénégal » décerné par The Banker – Financial Times, l’institution affiche une stratégie claire : allier inclusion bancaire, performance digitale et responsabilité sociétale. Le Directeur général adjoint, M. Sylvain Melo, a insisté sur l’écoute, la rigueur et l'engagement d'Orabank tout au long du processus de sélection : « Nous avons entendu les attentes du Barreau. Notre mission est maintenant d’y répondre pleinement. »

Ce nouveau cadre de collaboration repose sur des valeurs partagées d’éthique, de transparence et de professionnalisme. Pour Orabank comme pour la CARPA, il s’agit désormais de bâtir une relation durable, capable d’accompagner les évolutions de la profession d’avocat, dans un contexte où les défis liés à la régulation financière, à la cybersécurité et à la gouvernance sont de plus en plus complexes. La nouvelle administration de la CARPA prévoit d’ailleurs de renforcer les mécanismes de contrôle des flux, afin d’éviter les manipulations et d'assurer une meilleure protection des avocats face aux risques financiers.

L’ensemble des parties prenantes s’accorde à dire que cette convention constitue bien plus qu’un simple changement de banque. Elle est le point de départ d’une dynamique nouvelle, à la fois structurante pour le Barreau du Sénégal et exemplaire à l’échelle sous-régionale. Pour les 450 avocats du pays, ce partenariat représente un levier stratégique pour sécuriser leur pratique, renforcer leur indépendance financière et projeter la CARPA comme modèle dans l’espace juridique de l’UEMOA.