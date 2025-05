« On n’a rien oublié » : Aboubacar Gakou de Petro de Luanda dégaine en zone mixte, après l’effondrement de l’ASC Ville de Dakar à domicile

Après un match étouffant où Petro de Luanda a battu Ville de Dakar (75-67), la zone mixte s'est métamorphosée en une véritable scène d'émotions et de propos marquants. Tandis que les basketteurs sénégalais se présentaient avec des yeux rougis, des visages renfermés et des cœurs brisés, c'est Aboubacar Gakou, combattant de l'équipe angolaise, qui a attisé la flamme avec des paroles hautement significatives. « Nous sommes ici pour une seule raison : remporter la victoire. » Ils nous avaient vaincus d'une seule unité, on n'a rien effacé de notre mémoire. « Cette fois, nous avons maintenu notre concentration du début à la fin. » Une prestation incisive, distante et claire, reflétant l'exécution collective d'un Petro qui a étouffé les espoirs de victoire des Dakarois dans leur propre terrain de jeu.







Quand on lui a demandé comment l'équipe a évolué depuis sa première défaite devant l’ASC Ville de Dakar, Aboubacar Gakou n'a pas hésité à mettre l'accent sur le travail en interne : « Tout a été modifié par le coach. » Il a modifié notre façon de penser. « Ce n'est plus la même formation. » Il est évident que ce triomphe n'est pas le résultat d'une surprise, mais plutôt le produit d'un changement radical de perspective. L'écart est frappant : d'un côté, une équipe qui s'effondre face à la pression, de l'autre, une machine en pleine exécution de sa mission. L'espace mixte, généralement rempli de banalités post-match, a résonné tel un tribunal : la ville de Dakar a été déclarée coupable d'échec, tandis que Petro de Luanda a été salué pour sa ténacité.