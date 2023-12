« On a eu à gagner des matchs sans Sadio Mané », Aliou Cissé met en avant le collectif

Avec ou sans Sadio Mané l’équipe nationale de football du Sénégal est en mesure de faire de bons résultats. Une manière pour le technicien sénégalais, de dire que les champions d’Afrique en titre ne sont pas totalement « Sadio dépendant » même si l’attaquant d’Al Nassr représente un atout considérable sur le plan offensif.



De l’avis d’Aliou Cissé par le passé, « On a eu à gagner des matchs sans Sadio Mané (…) On va à cette CAN avec beaucoup d’ambition. On est champion d’Afrique. Cette équipe mérite un peu plus de considération. Si le Sénégal n’est pas confiant. Je ne sais pas quelle équipe africaine va avoir confiance en elle » a-t-il ajouté.