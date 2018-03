OFFSHORE : Qui se cache derrière Z2 Group Ltd ?

Qui se cache derrière Z2 group Ltd ? Logée à l’immeuble Caisse de sécurité sociale, au 7 Rue Carde, cette société gère depuis Dakar ses affaires offshore. En effet, elle a monté depuis le 15 mars 2011 ‘’La Maison du Pain Ltd’’ logée dans les Îles Vierges britanniques.

Les fichiers obtenus par Libération attestent que derrière ces montages nébuleux se cache la famille Delsuc qui brasse des milliards entre la Côte d’Ivoire - où elle contrôle les Centaures routiers - et le Sénégal.

L’un des bénéficiaires de la Maison du Pain Ltd se trouve être Nicolas Delsuc et ce n’est pas le seul membre de la famille à apparaître dans les fichiers sur le scandale des ‘’Paradise papers’’. Un autre membre du clan, Bertrand Delsuc est lié à Sika Limited, une société offshore montée à Malte alors que Anne-Marie Delsuc apparaît comme son associé. À noter que pour toutes ces sociétés, les Delsuc ont donné leur adresse à Abidjan. Nous reviendrons amplement sur les affaires offshore de cette famille friande de paradis fiscaux.