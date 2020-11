Numérisation du secteur foncier : L’Adie et la Safru Sa signent une convention de partenariat.

Ainsi, il s’agira concrètement pour l'Adie, à travers cette convention, «d’appuyer la Safru Sa pour l’acquisition d’infrastructures réseaux télécoms et assurera son hébergement et sa sécurisation des données», a fait savoir Cheikh Bakhoum lors de la cérémonie de signature de convention. Il a aussi souligné la disponibilité de son agence à accompagner la Safru pour «la mise en place de son site web, des études et mise en place de procédures dématérialisées également dans le renforcement et la formation de ses agents dans le digital, des activités d’assistance et support maintenance. »



Meïssa Mahécor Diouf, directeur général de la Safru Sa s’est, pour sa part, réjoui de ce partenariat sollicité qui lie désormais sa société à l’Adie. « Cette convention constitue un des soubassements qui soutiendront les murs des futures demeures que le président de la République ambitionne de doter à chaque sénégalais et sénégalaise quel que soit son rang social à travers le programme des cent mille logements dont la Safru a en charge la matérialisation. »



Selon le directeur de la Safru Sa, «l’urgence et la prégnance de cette demande sociale nous obligent à recourir aux procédures et instruments les plus pertinents techniquement adaptés et financièrement soutenables dans le respect des règles d’éthique et de bonne gouvernance. Nous fondons beaucoup d’espoir sur cette convention monsieur le directeur général et sur votre équipe pour qu’à l’heure du bilan nos deux structures puissent fièrement égrener un chapelet de réalisations complètes gage de notre détermination, de notre engagement patriotique au service de notre pays pour son émergence », a soutenu Meïssa Mahécor Diouf.