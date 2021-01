Nouvelle souche de coronavirus : Les inquiétudes de Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Directrice de la santé.

Le mois de décembre dernier a particulièrement été marqué par une hausse des cas de contamination à la Covid-19. C'est également un mois avec plusieurs cas de décès. Ce qui pousse à penser que cette nouvelle vague est d'une gravité qui requiert une autre posture de la part de la population. C'est ce que demande également la directrice générale de la santé, Marie Khémesse Ngom Ndiaye à l'occasion d'un entretien accordé au site du ministère de la santé et de l'action sociale.



La coordinatrice du point focal national du règlement sanitaire international au Sénégal a précisé que "cette deuxième vague était bien attendue. En effet, ajoute t-elle, les professionnels de la santé ne sont aucunement surpris de cette situation de recrudescence liée à la Covid-19, car sachant que les cas allaient augmenter si le respect des gestes barrières n'est pas été appliqué convenablement."



Dans le domaine de la prise en charge à domicile, Marie Khémesse Ngom Ndiaye rappelle qu'une attention particulière doit etre faite car, ces cas graves ne peuvent ni être pris en charge à domicile, ni même dans certains centres de traitement. C'est pourquoi elle en appelle une fois de plus à plus de respect des mesures de prévention.



En cette période où la seconde vague s'est bien installée, avec des cas de décès qui se multiplient de plus belle, la directrice générale de la santé appelle ceux qui ont une comorbidité, à se signaler très tôt, dès que la personne ressent quelque chose...