Nouveau siège de l'Administration pénitentiaire : "les prospections sont en cours pour un déménagement." (Directeur général)

Il ajoute : "ma volonté de faire bénéficier à l'administration pénitentiaire d'un siège qui lui est propre est plus qu'actuel; toute mon énergie y est consacrée pour sa réalisation. De même, la sécurisation du foncier, objet de nombreuses convoitises, afin de loger le personnel dans le cantonnement pour les rapprocher de leurs lieux de travail".



Selon le Colonel Abdoulaye Diagne, ces dernières années, l'Administration pénitentiaire a obtenu des résultats élogieux à tous les niveaux, grâce à l'engagement de tous. "Aujourd'hui, l'institution a atteint un niveau de maturation et de modernisation satisfaisant sur plusieurs plans, notamment l'équipement du personne ! Et la création d'activités à haute intensité de main d'œuvre pour une participation plus importante des détenus", dit-il.



À l'en croire, les acquis sont à consolider et la démarche novatrice qui l'amine permettra ensemble, de relever les défis majeurs.