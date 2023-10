Nouveau gouvernement du Sénégal : Oumar Youm pressenti

Le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar pourrait céder sa place de député pour atterrir dans le nouveau gouvernement qui devra incessamment être formé par le Premier ministre, Amadou Bâ.



Omar Youm serait pressenti pour rentrer dans le nouveau gouvernement qui devra faire face au double enjeu : s’occuper des urgences et préparer la prochaine élection présidentielle.



Le natif de Thiadiaye fut ministre de l’Aménagement du Territoire et des Collectivités en 2013, puis ministre de la Gouvernance locale, du Développement et de l’Aménagement du territoire, porte-parole du gouvernement et aussi, directeur de cabinet du président de la République, Macky Sall.